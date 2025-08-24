https://ria.ru/20250824/ogranicheniya-2037238351.html

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 24.08.2025

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Пскова. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

