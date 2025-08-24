https://ria.ru/20250824/ogranicheniya-2037233861.html
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.08.2025
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T03:07:00+03:00
2025-08-24T03:07:00+03:00
2025-08-24T03:11:00+03:00
самара
саратов
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97705/36/977053601_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_cebaf5f2dc04df4a0cbee5e569cea445.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Самары ("Курумоч") и Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
самара
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97705/36/977053601_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_35f685867e6152a76f23bbd771f74184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), происшествия
Самара, Саратов, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Происшествия
В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов