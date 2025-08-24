https://ria.ru/20250824/obvineniya-2037254338.html
Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко
Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко - РИА Новости, 24.08.2025
Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко
Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ", - сказано в документах. Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко
Экс-главе Минздрава Хабаровского края Бойченко вменяют два эпизода растраты