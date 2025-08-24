https://ria.ru/20250824/obvineniya-2037254338.html

Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко

Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко - РИА Новости, 24.08.2025

Появились подробности дела экс-главы хабаровского Минздрава Бойченко

Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате, указано в официальных судебных... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T10:22:00+03:00

2025-08-24T10:22:00+03:00

2025-08-24T10:22:00+03:00

происшествия

москва

юрий бойченко

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два преступления по статье об особо крупной растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ", - сказано в документах. Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

https://ria.ru/20250720/arest-2030236292.html

москва

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, юрий бойченко, хабаровский край