Священник назвал украинские обстрелы белгородских храмов кощунством
БЕЛГОРОД, 24 авг — РИА Новости. Благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка назвал в интервью РИА Новости кощунством и "бесовщиной", свидетельствующими о полном неверии, обстрелы белгородских храмов со стороны ВСУ. "Вообще кощунство и бесовщина полные, полное неверие, возможно, какие-то языческие наклонности у них есть, может, просто не признают никакой святости. Мне кажется, это более молодое поколение, которому ничего не свято, ничего не нужно в этой жизни как только разрушить или что-то сломать, или кому-то навредить, не задумываясь о том, какие будут последствия", — сказал священник.Также священник отметил, что удары по храмам могут целенаправленно наносить иностранные наёмники. "Я думаю, это какие-то, может быть, даже наемники или полностью неверующие люди, которые обозленные вплоть до того, чтобы покушаться на храмы Русской православной церкви... Но это точно было сделано целенаправленно", — добавил священнослужитель. В начале мая представитель Белгородской и Старооскольской епархии рассказал РИА Новости, что в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждено 20 храмов, среди них есть полностью разрушенные. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа 2024 года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
