Рейтинг@Mail.ru
Священник назвал украинские обстрелы белгородских храмов кощунством - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:55 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/obstrely-2037246554.html
Священник назвал украинские обстрелы белгородских храмов кощунством
Священник назвал украинские обстрелы белгородских храмов кощунством - РИА Новости, 24.08.2025
Священник назвал украинские обстрелы белгородских храмов кощунством
Благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка назвал в интервью РИА Новости кощунством и "бесовщиной", свидетельствующими о полном... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T08:55:00+03:00
2025-08-24T08:55:00+03:00
религия
белгородская область
вооруженные силы украины
русская православная церковь
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995776245_0:312:960:852_1920x0_80_0_0_81df0ab0b1c7dc9bdc3a2bf9ffbf9edf.jpg
БЕЛГОРОД, 24 авг — РИА Новости. Благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка назвал в интервью РИА Новости кощунством и "бесовщиной", свидетельствующими о полном неверии, обстрелы белгородских храмов со стороны ВСУ. "Вообще кощунство и бесовщина полные, полное неверие, возможно, какие-то языческие наклонности у них есть, может, просто не признают никакой святости. Мне кажется, это более молодое поколение, которому ничего не свято, ничего не нужно в этой жизни как только разрушить или что-то сломать, или кому-то навредить, не задумываясь о том, какие будут последствия", — сказал священник.Также священник отметил, что удары по храмам могут целенаправленно наносить иностранные наёмники. "Я думаю, это какие-то, может быть, даже наемники или полностью неверующие люди, которые обозленные вплоть до того, чтобы покушаться на храмы Русской православной церкви... Но это точно было сделано целенаправленно", — добавил священнослужитель. В начале мая представитель Белгородской и Старооскольской епархии рассказал РИА Новости, что в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждено 20 храмов, среди них есть полностью разрушенные. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа 2024 года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250611/khram-2022151319.html
https://ria.ru/20250820/bronezhilety-2036430807.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995776245_0:222:960:942_1920x0_80_0_0_60888543069985f1cd32e60d7829f800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, русская православная церковь, происшествия, россия
Религия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Происшествия, Россия
Священник назвал украинские обстрелы белгородских храмов кощунством

Протоиерей Чайка назвал обстрелы белгородских храмов кощунством и бесовщиной

© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтактеПоследствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа
Последствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Белгородская митрополия РПЦ/ВКонтакте
Последствия атаки на Святой-Троицкий храм со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 24 авг — РИА Новости. Благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка назвал в интервью РИА Новости кощунством и "бесовщиной", свидетельствующими о полном неверии, обстрелы белгородских храмов со стороны ВСУ.
"Вообще кощунство и бесовщина полные, полное неверие, возможно, какие-то языческие наклонности у них есть, может, просто не признают никакой святости. Мне кажется, это более молодое поколение, которому ничего не свято, ничего не нужно в этой жизни как только разрушить или что-то сломать, или кому-то навредить, не задумываясь о том, какие будут последствия", — сказал священник.
Фронтовой священник: икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона
11 июня, 04:17
Также священник отметил, что удары по храмам могут целенаправленно наносить иностранные наёмники.
"Я думаю, это какие-то, может быть, даже наемники или полностью неверующие люди, которые обозленные вплоть до того, чтобы покушаться на храмы Русской православной церкви... Но это точно было сделано целенаправленно", — добавил священнослужитель.
В начале мая представитель Белгородской и Старооскольской епархии рассказал РИА Новости, что в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области повреждено 20 храмов, среди них есть полностью разрушенные.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа 2024 года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Священники в Белгородской области носят бронежилеты из-за обстрелов ВСУ
20 августа, 07:27
 
РелигияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала