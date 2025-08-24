https://ria.ru/20250824/obstrel-2037291451.html

В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель

В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель - РИА Новости, 24.08.2025

В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель

Дрон атаковал сельхозтехнику в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T15:00:00+03:00

2025-08-24T15:00:00+03:00

2025-08-24T15:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дрон атаковал сельхозтехнику в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе хутора Балки Шебекинского округа вражеский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал мирный житель. Мужчину с открытыми ранами лица и ноги, а также множественными непроникающими ранениями живота и предплечья попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что в настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

https://ria.ru/20250824/rylsk-2037260834.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия