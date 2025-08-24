https://ria.ru/20250824/obstrel-2037291451.html
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель - РИА Новости, 24.08.2025
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель
Дрон атаковал сельхозтехнику в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:00:00+03:00
2025-08-24T15:00:00+03:00
2025-08-24T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дрон атаковал сельхозтехнику в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе хутора Балки Шебекинского округа вражеский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал мирный житель. Мужчину с открытыми ранами лица и ноги, а также множественными непроникающими ранениями живота и предплечья попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что в настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20250824/rylsk-2037260834.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель
Гладков: мужчина ранен при атаке БПЛА ВСУ на сельхозтехнику в Шебекинском округе