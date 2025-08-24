Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/obstrel-2037291451.html
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель - РИА Новости, 24.08.2025
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель
Дрон атаковал сельхозтехнику в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:00:00+03:00
2025-08-24T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дрон атаковал сельхозтехнику в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе хутора Балки Шебекинского округа вражеский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал мирный житель. Мужчину с открытыми ранами лица и ноги, а также множественными непроникающими ранениями живота и предплечья попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что в настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20250824/rylsk-2037260834.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области дрон атаковал сельхозтехнику, ранен мирный житель

Гладков: мужчина ранен при атаке БПЛА ВСУ на сельхозтехнику в Шебекинском округе

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дрон атаковал сельхозтехнику в Шебекинском округе Белгородской области, пострадал мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе хутора Балки Шебекинского округа вражеский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал мирный житель. Мужчину с открытыми ранами лица и ноги, а также множественными непроникающими ранениями живота и предплечья попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что в настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
ВСУ атаковали жилые дома в курском Рыльске
11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала