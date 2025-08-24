https://ria.ru/20250824/obstrel-2037282113.html
Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска
2025-08-24T14:24:00+03:00
2025-08-24T14:24:00+03:00
2025-08-24T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037287533_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_edeac81237c20ab8cf4391141b7d8797.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, пострадали при обстреле Рыльска, еще один раненый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее он сообщал, что в Рыльске после обстрела есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина."Уточнённая информация по атаке на город Рыльск. В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший - 43-летний мужчина - в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления, наши медики сделают для этого всё возможное", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Кроме того, по словам главы региона, в результате обстрела повреждены многоквартирный и 11 частных домов: посечены фасады, выбиты окна, повреждены хозяйственные постройки. Также повреждены порядка 10 гаражей и 9 автомобилей, один частный дом с хозпостройкой полностью уничтожен огнём, добавил Хинштейн.На место для борьбы с пожаром направлены дополнительные пожарные расчёты, отметил он."В Рыльскую ЦРБ также доставлен пострадавший из села Толпино Кореневского района. При атаке дроном 21-летний молодой человек получил рвано-ушибленные раны левого бедра. Ему оказана медицинская помощь, он отпущен на амбулаторное лечение", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльск
курская область
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037287533_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_159f939b54f1cde543787c028cccb227.jpg
