https://ria.ru/20250824/obstrel-2037282113.html

Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска

Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска - РИА Новости, 24.08.2025

Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска

Два человека, по уточненным данным, пострадали при обстреле Рыльска, еще один раненый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T14:24:00+03:00

2025-08-24T14:24:00+03:00

2025-08-24T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльск

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037287533_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_edeac81237c20ab8cf4391141b7d8797.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, пострадали при обстреле Рыльска, еще один раненый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее он сообщал, что в Рыльске после обстрела есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина."Уточнённая информация по атаке на город Рыльск. В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший - 43-летний мужчина - в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления, наши медики сделают для этого всё возможное", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Кроме того, по словам главы региона, в результате обстрела повреждены многоквартирный и 11 частных домов: посечены фасады, выбиты окна, повреждены хозяйственные постройки. Также повреждены порядка 10 гаражей и 9 автомобилей, один частный дом с хозпостройкой полностью уничтожен огнём, добавил Хинштейн.На место для борьбы с пожаром направлены дополнительные пожарные расчёты, отметил он."В Рыльскую ЦРБ также доставлен пострадавший из села Толпино Кореневского района. При атаке дроном 21-летний молодой человек получил рвано-ушибленные раны левого бедра. Ему оказана медицинская помощь, он отпущен на амбулаторное лечение", - сообщил Хинштейн.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыльск, курская область