Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 24.08.2025 (обновлено: 14:55 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/obstrel-2037282113.html
Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска
Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска - РИА Новости, 24.08.2025
Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска
Два человека, по уточненным данным, пострадали при обстреле Рыльска, еще один раненый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:24:00+03:00
2025-08-24T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037287533_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_edeac81237c20ab8cf4391141b7d8797.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, пострадали при обстреле Рыльска, еще один раненый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее он сообщал, что в Рыльске после обстрела есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина."Уточнённая информация по атаке на город Рыльск. В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший - 43-летний мужчина - в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления, наши медики сделают для этого всё возможное", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Кроме того, по словам главы региона, в результате обстрела повреждены многоквартирный и 11 частных домов: посечены фасады, выбиты окна, повреждены хозяйственные постройки. Также повреждены порядка 10 гаражей и 9 автомобилей, один частный дом с хозпостройкой полностью уничтожен огнём, добавил Хинштейн.На место для борьбы с пожаром направлены дополнительные пожарные расчёты, отметил он."В Рыльскую ЦРБ также доставлен пострадавший из села Толпино Кореневского района. При атаке дроном 21-летний молодой человек получил рвано-ушибленные раны левого бедра. Ему оказана медицинская помощь, он отпущен на амбулаторное лечение", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037287533_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_159f939b54f1cde543787c028cccb227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыльск, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Курская область
Хинштейн уточнил число пострадавших при обстреле Рыльска

Хинштейн сообщил о двух пострадавших при обстреле Рыльска со стороны ВСУ

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, пострадали при обстреле Рыльска, еще один раненый госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что в Рыльске после обстрела есть повреждения жилых домов, пострадал 38-летний мужчина.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области
"Уточнённая информация по атаке на город Рыльск. В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший - 43-летний мужчина - в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления, наши медики сделают для этого всё возможное", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы региона, в результате обстрела повреждены многоквартирный и 11 частных домов: посечены фасады, выбиты окна, повреждены хозяйственные постройки. Также повреждены порядка 10 гаражей и 9 автомобилей, один частный дом с хозпостройкой полностью уничтожен огнём, добавил Хинштейн.
На место для борьбы с пожаром направлены дополнительные пожарные расчёты, отметил он.
"В Рыльскую ЦРБ также доставлен пострадавший из села Толпино Кореневского района. При атаке дроном 21-летний молодой человек получил рвано-ушибленные раны левого бедра. Ему оказана медицинская помощь, он отпущен на амбулаторное лечение", - сообщил Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала