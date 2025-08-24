https://ria.ru/20250824/obstrel-2037270121.html

ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, есть погибшие и раненые

ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 24.08.2025

ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, есть погибшие и раненые

Украинские войска нанесли удар по Чернянскому мосту в Херсонской области, есть погибшие, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:59:00+03:00

2025-08-24T12:59:00+03:00

2025-08-24T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

днепр (река)

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Чернянскому мосту в Херсонской области, есть погибшие, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Глава Каховского округа уточнил, что удар нанесли в субботу. "Трасса Мелитополь - Херсон, Чернянский мост... В результате прилета с правого берега Днепра два человека доставлены в Каховскую ЦРБ с минно-взрывными травмами", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы администрации, погибли два человека: женщина и ребенок 11-ти лет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , днепр (река), россия, вооруженные силы украины