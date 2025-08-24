Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 24.08.2025
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, есть погибшие и раненые
ВСУ нанесли удар по мосту в Херсонской области, есть погибшие и раненые
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Чернянскому мосту в Херсонской области, есть погибшие, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Глава Каховского округа уточнил, что удар нанесли в субботу. "Трасса Мелитополь - Херсон, Чернянский мост... В результате прилета с правого берега Днепра два человека доставлены в Каховскую ЦРБ с минно-взрывными травмами", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам главы администрации, погибли два человека: женщина и ребенок 11-ти лет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Чернянскому мосту в Херсонской области, есть погибшие, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Глава Каховского округа уточнил, что удар нанесли в субботу.
"Трасса Мелитополь - Херсон, Чернянский мост... В результате прилета с правого берега Днепра два человека доставлены в Каховскую ЦРБ с минно-взрывными травмами", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы администрации, погибли два человека: женщина и ребенок 11-ти лет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
