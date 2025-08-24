https://ria.ru/20250824/obstrel-2037244066.html
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два человека ранены при атаке FPV-дронов ВСУ на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека ранены при атаке FPV-дронов ВСУ на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз."Очередные подлые атаки украинских нацистов по нашему приграничью. ВСУ целенаправленно атаковали FPV–дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Богомаз: мужчина и женщина ранены при атаке FPV-дронов ВСУ в Брянской области