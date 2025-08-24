Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 24.08.2025 (обновлено: 08:17 24.08.2025)
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два человека ранены при атаке FPV-дронов ВСУ на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 24.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека ранены при атаке FPV-дронов ВСУ на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз."Очередные подлые атаки украинских нацистов по нашему приграничью. ВСУ целенаправленно атаковали FPV–дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.
происшествия, брянская область, климовский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Вооруженные силы Украины
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Богомаз: мужчина и женщина ранены при атаке FPV-дронов ВСУ в Брянской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Два человека ранены при атаке FPV-дронов ВСУ на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Очередные подлые атаки украинских нацистов по нашему приграничью. ВСУ целенаправленно атаковали FPV–дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
