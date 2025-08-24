https://ria.ru/20250824/obstrel-2037228988.html
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.08.2025
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 24.08.2025
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пять вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено восемь боеприпасов. Информация о гибели мирных жителей не поступала. За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
