https://ria.ru/20250824/noyabr-2037236120.html
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя осенью
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя осенью - РИА Новости, 24.08.2025
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя осенью
Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября, следует из постановления Минтруда России о переносе выходных в 2025 году. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T04:38:00+03:00
2025-08-24T04:38:00+03:00
2025-08-24T14:59:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037252336_0:266:3071:1993_1920x0_80_0_0_788b444523e6b0aab526ba278abdb3d5.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября, следует из постановления Минтруда России о переносе выходных в 2025 году.Граждане будут отдыхать 3 и 4 (понедельник и вторник), а также 8 и 9 (суббота и воскресенье) ноября. С 5-го по 7-е ноября предстоит работать.При этом предшествующая неделя будет с шестью рабочими днями, так как выходной на понедельник переносится с субботы, 1 ноября.Далее официальный выходной в будний день будет только 31 декабря.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037252336_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4b4db81a034788dc52be1744f9f059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя осенью
Рабочая неделя осенью 2025 года в России будет трехдневной