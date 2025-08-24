https://ria.ru/20250824/nizhnekamsk-2037243494.html

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.08.2025

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

