В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
2025-08-24T08:09:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
