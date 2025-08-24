Рейтинг@Mail.ru
07:28 24.08.2025
В МВД объяснили, как распознать террориста
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В МВД России дали рекомендации, как распознать террориста.“Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по се­зону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте внимательны — под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы”, — отметили в министерстве.Помимо этого, в рекомендациях подчеркнули, что следует обратить внимание на людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи, и держаться подальше от тех, кто ведет себя неадекватно или нервозно, проверяя что-то в одежде или багаже.В МВД обратили внимание, что террориста не всегда можно сразу распознать — он может быть среди обычных людей. Их действия часто малозаметны, но могут выдать их странностью. Если вы видите явные признаки подозрительного поведения, не медлите — сразу звоните в правоохранительные органы, подчеркнули в ведомстве.
2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В МВД России дали рекомендации, как распознать террориста.
“Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по се­зону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте внимательны — под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы”, — отметили в министерстве.
Помимо этого, в рекомендациях подчеркнули, что следует обратить внимание на людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи, и держаться подальше от тех, кто ведет себя неадекватно или нервозно, проверяя что-то в одежде или багаже.
В МВД обратили внимание, что террориста не всегда можно сразу распознать — он может быть среди обычных людей. Их действия часто малозаметны, но могут выдать их странностью. Если вы видите явные признаки подозрительного поведения, не медлите — сразу звоните в правоохранительные органы, подчеркнули в ведомстве.
 
