Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти
Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти - РИА Новости, 24.08.2025
Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти
Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о четырех пострадавших. "На Фрунзенской набережной, дом 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек - трое взрослых и двое детей. Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно прибыли на вызов и оказали экстренную помощь. Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ имени С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы города.
