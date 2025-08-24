Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/moskva-2037335913.html
Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти
Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти - РИА Новости, 24.08.2025
Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти
Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T22:04:00+03:00
2025-08-24T22:04:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о четырех пострадавших. "На Фрунзенской набережной, дом 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек - трое взрослых и двое детей. Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно прибыли на вызов и оказали экстренную помощь. Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ имени С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы города.
https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти

Депздрав: число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о четырех пострадавших.
"На Фрунзенской набережной, дом 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек - трое взрослых и двое детей. Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно прибыли на вызов и оказали экстренную помощь. Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ имени С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы города.
ДТП в Подмосковье при котором погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
29 мая, 00:28
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала