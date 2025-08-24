Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной выросло до пяти

https://ria.ru/20250824/moskva-2037335913.html

Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о четырех пострадавших. "На Фрунзенской набережной, дом 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек - трое взрослых и двое детей. Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно прибыли на вызов и оказали экстренную помощь. Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ имени С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы города.

