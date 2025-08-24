Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в ЦДМ

https://ria.ru/20250824/moskva-2037303128.html
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, виден полуразрушенный потолок, сообщается в Telegram-канале ведомства. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. На кадрах, опубликованных ведомством, виден полуразрушенный потолок, работает сирена. Внутри дежурят сотрудники Росгвардии, место происшествия оцеплено.
