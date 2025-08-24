https://ria.ru/20250824/moskva-2037303128.html

Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в ЦДМ

2025-08-24T16:08:00+03:00

происшествия

москва

сергей собянин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, виден полуразрушенный потолок, сообщается в Telegram-канале ведомства. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в магазине есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. На кадрах, опубликованных ведомством, виден полуразрушенный потолок, работает сирена. Внутри дежурят сотрудники Росгвардии, место происшествия оцеплено.

москва

2025

Новости

происшествия, москва, сергей собянин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)