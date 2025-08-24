https://ria.ru/20250824/moskva-2037298199.html

Сотрудник игрового центра рассказал об эвакуации детей после взрыва в ЦДМ

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники игрового центра "Кидбург", который находится в Центральном детском магазине, после взрыва оперативно укрыли детей пледами и эвакуировали, всего они вывели 20 детей, рассказал РИА Новости сотрудник игрового центра Егор. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Детей мы после того, как пожарная сигнализация сработала, мы собрали детей, собрали пледы, одели их в форму нашу, чтобы потом в случае чего найти, и сопроводили их по пожарной лестнице", - сказал он. Сотрудник рассказал, что в момент ЧП в игровом центре находились 20 детей, но все они были под присмотром сотрудников. "И, соответственно, каждый сотрудник, который вел профессию, повел детей к эвакуационному выходу", - добавил сотрудник.

