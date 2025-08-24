Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после ЧП в ЦДМ в Москве - РИА Новости, 24.08.2025
14:15 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/moskva-2037280697.html
СК возбудил уголовное дело после ЧП в ЦДМ в Москве
Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:15:00+03:00
2025-08-24T14:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037278944_200:127:3013:1710_1920x0_80_0_0_00e80d5884a2444c8784f2a54cbb6936.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ. Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший, количество пострадавших уточняется.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший.
"Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший, количество пострадавших уточняется.
