СК возбудил уголовное дело после ЧП в ЦДМ в Москве

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ. Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший, количество пострадавших уточняется.
