https://ria.ru/20250824/moskva-2037280697.html

СК возбудил уголовное дело после ЧП в ЦДМ в Москве

СК возбудил уголовное дело после ЧП в ЦДМ в Москве - РИА Новости, 24.08.2025

СК возбудил уголовное дело после ЧП в ЦДМ в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T14:15:00+03:00

2025-08-24T14:15:00+03:00

2025-08-24T14:15:00+03:00

происшествия

москва

россия

сергей собянин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037278944_200:127:3013:1710_1920x0_80_0_0_00e80d5884a2444c8784f2a54cbb6936.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший. "Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ. Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший, количество пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20250824/vzryv-2037273012.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)