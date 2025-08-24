Рейтинг@Mail.ru
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
13:02 24.08.2025 (обновлено: 14:37 24.08.2025)
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центральный детский магазин на лубянке
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение транспорта на Лубянской площади в Москве ограничено в связи с происшествием в здании Центрального детского магазина (ЦДМ), сообщила столичная Госавтоинспекция. "В связи с происшествием в здании Центрального Детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центральный детский магазин на лубянке
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центральный детский магазин на Лубянке
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение транспорта на Лубянской площади в Москве ограничено в связи с происшествием в здании Центрального детского магазина (ЦДМ), сообщила столичная Госавтоинспекция.
"В связи с происшествием в здании Центрального Детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Один человек погиб при взрыве баллона в ЦДМ в Москве
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Центральный детский магазин на Лубянке
 
 
