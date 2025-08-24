https://ria.ru/20250824/moskva-2037271021.html
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение транспорта на Лубянской площади в Москве ограничено в связи с происшествием в здании Центрального детского магазина (ЦДМ), сообщила столичная Госавтоинспекция. "В связи с происшествием в здании Центрального Детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
