На Лубянской площади ограничили движение транспорта из-за ЧП в ЦДМ

2025-08-24T13:02:00+03:00

2025-08-24T13:02:00+03:00

2025-08-24T14:37:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центральный детский магазин на лубянке

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение транспорта на Лубянской площади в Москве ограничено в связи с происшествием в здании Центрального детского магазина (ЦДМ), сообщила столичная Госавтоинспекция. "В связи с происшествием в здании Центрального Детского магазина на Лубянке ограничено движение на Лубянской площади", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в ЦДМ. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

москва

