Рейтинг@Mail.ru
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/moskalkova-2037338717.html
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена - РИА Новости, 24.08.2025
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена, стороны обменялись... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T22:42:00+03:00
2025-08-24T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152316/63/1523166386_0:127:1482:961_1920x0_80_0_0_c0e54463fabb3acfb93dfaf0bf352d32.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена, стороны обменялись письмами от пленных для родственников. "При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152316/63/1523166386_0:0:1482:1113_1920x0_80_0_0_51ec29571aa0908127e38f0ed8620983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины
Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена

Москалькова и украинский омбудсмен обменялись письмами от пленных для родных

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена, стороны обменялись письмами от пленных для родственников.
"При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников", - написала она в своем Telegram-канале.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
5 февраля, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала