Москалькова встретилась с представителем офиса украинского омбудсмена

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела встречу с представителем офиса украинского омбудсмена, стороны обменялись письмами от пленных для родственников. "При посредничестве белорусской стороны провели встречу с представителем офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников", - написала она в своем Telegram-канале.

Новости

россия, украина, татьяна москалькова, верховная рада украины