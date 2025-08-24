Мошенники похитили у пенсионера средства с помощью игры на смартфоне

https://ria.ru/20250824/moshenniki-2037273181.html

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В управлении рассказали о пенсионере, который проводил время за игрой в "Длинные нарды" на смартфоне. "В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету", - говорится в сообщении. В управлении рассказали, что после заполнения анкеты с россиянином связался мошенник, который предложил "20 бесплатных акций", которые можно "инвестировать через партнерскую платформу". "Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 миллиона рублей", - заключили в ведомстве.

