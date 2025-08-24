Мошенники похитили у пенсионера средства с помощью игры на смартфоне

Рейтинг@Mail.ru
13:23 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/moshenniki-2037273181.html
2025-08-24T13:23:00+03:00
2025-08-24T13:23:00+03:00
ссср
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
общество
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В управлении рассказали о пенсионере, который проводил время за игрой в "Длинные нарды" на смартфоне. "В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету", - говорится в сообщении. В управлении рассказали, что после заполнения анкеты с россиянином связался мошенник, который предложил "20 бесплатных акций", которые можно "инвестировать через партнерскую платформу". "Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
ссср, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество
СССР, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Общество
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В управлении рассказали о пенсионере, который проводил время за игрой в "Длинные нарды" на смартфоне.
"В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету", - говорится в сообщении.
В управлении рассказали, что после заполнения анкеты с россиянином связался мошенник, который предложил "20 бесплатных акций", которые можно "инвестировать через партнерскую платформу".
"Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
22 августа, 09:32
В МВД рассказали, как мошенники приглашают россиян на фейковую "стажировку"
22 августа, 09:32
 
СССРМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материаловОбщество
 
 
