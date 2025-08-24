В Бердянске завершилась первая смена Форума молодежи Донбасса
Первая смена Форума молодежи Донбасса 2025 года завершилась в Бердянске
БЕРДЯНСК/ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Первая смена Форума молодежи Донбасса этого года, проходимая в Бердянске для молодежи новых регионов, завершилась, сообщила пресс-служба министерства молодежной политики ДНР.
"Ребята делились своим видением образа будущего Донбасса - так называется и тема этой смены. Видно их неравнодушие и любовь к родному краю. Они задают взрослые, осознанные вопросы и ставят амбициозные цели развития региона. Самое важное - чтобы эти ребята оставались здесь, создавали семьи, растили детей, строили дома и вместе с нами возрождали Донбасс. Отдельно отмечу участие в смене демобилизованных студентов и демобилизованных участников специальной военной операции. Наша главная задача - их социализация. Многие уже работают на предприятиях и в социальных учреждениях: подходили, представлялись, предлагали конкретные инициативы", - рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Организаторы объявили, что в первой смене приняли участие 350 человек из новых регионов. По данным пресс-службы, среди них были демобилизованные военнослужащие, студенты, волонтеры, управленцы, предприниматели. Организаторы уточнили, что они были поделены на четыре трека: "Герои", "Возрождение умов", "Культурный код" и "Волонтеркий фронт". Каждый день проходили встречи с экспертами каждой их этих сфер, опытными деятелями, которые делились с участникам треков своим опытом, добавила пресс-служба. Смена была нацелена на формирование силами самой молодежи Донбасса "образа будущего" региона и человека в нем после завершения СВО и победы России, подчеркнули организаторы.
"Отдельно отмечу вопрос о сильных и слабых сторонах характера молодежи. На самом деле слабых сторон нет - есть стороны, над которыми можно и нужно работать. Этот вопрос я для себя выделила как приоритетный и важный: над ним стоит подумать, чтобы предложить новые меры для развития нашей молодежи. Образ будущего Донбасса вижу таким: процветающий, сильный, мощный промышленный субъект Российской Федерации. Мы уже были такими и будем в будущем. Донбасс - сердце России", - сказала сенатор РФ от исполнительного органа власти ДНР Наталья Никонорова.
Пресс-служба подчеркнула, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав Российской Федерации.
