Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске завершилась первая смена Форума молодежи Донбасса - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/molodezh-2037321763.html
В Бердянске завершилась первая смена Форума молодежи Донбасса
В Бердянске завершилась первая смена Форума молодежи Донбасса - РИА Новости, 24.08.2025
В Бердянске завершилась первая смена Форума молодежи Донбасса
Первая смена Форума молодежи Донбасса этого года, проходимая в Бердянске для молодежи новых регионов, завершилась, сообщила пресс-служба министерства молодежной РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T18:25:00+03:00
2025-08-24T18:25:00+03:00
донбасс
донецкая народная республика
россия
владимир путин
наталья никонорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037321456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8348f9a4a412e94024f5b726244b9f2d.jpg
БЕРДЯНСК/ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Первая смена Форума молодежи Донбасса этого года, проходимая в Бердянске для молодежи новых регионов, завершилась, сообщила пресс-служба министерства молодежной политики ДНР. "Ребята делились своим видением образа будущего Донбасса - так называется и тема этой смены. Видно их неравнодушие и любовь к родному краю. Они задают взрослые, осознанные вопросы и ставят амбициозные цели развития региона. Самое важное - чтобы эти ребята оставались здесь, создавали семьи, растили детей, строили дома и вместе с нами возрождали Донбасс. Отдельно отмечу участие в смене демобилизованных студентов и демобилизованных участников специальной военной операции. Наша главная задача - их социализация. Многие уже работают на предприятиях и в социальных учреждениях: подходили, представлялись, предлагали конкретные инициативы", - рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Организаторы объявили, что в первой смене приняли участие 350 человек из новых регионов. По данным пресс-службы, среди них были демобилизованные военнослужащие, студенты, волонтеры, управленцы, предприниматели. Организаторы уточнили, что они были поделены на четыре трека: "Герои", "Возрождение умов", "Культурный код" и "Волонтеркий фронт". Каждый день проходили встречи с экспертами каждой их этих сфер, опытными деятелями, которые делились с участникам треков своим опытом, добавила пресс-служба. Смена была нацелена на формирование силами самой молодежи Донбасса "образа будущего" региона и человека в нем после завершения СВО и победы России, подчеркнули организаторы. "Отдельно отмечу вопрос о сильных и слабых сторонах характера молодежи. На самом деле слабых сторон нет - есть стороны, над которыми можно и нужно работать. Этот вопрос я для себя выделила как приоритетный и важный: над ним стоит подумать, чтобы предложить новые меры для развития нашей молодежи. Образ будущего Донбасса вижу таким: процветающий, сильный, мощный промышленный субъект Российской Федерации. Мы уже были такими и будем в будущем. Донбасс - сердце России", - сказала сенатор РФ от исполнительного органа власти ДНР Наталья Никонорова. Пресс-служба подчеркнула, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" по решению президента Российской Федерации Владимира Путина. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20250531/deti-2020189082.html
https://ria.ru/20250412/deti-2010921772.html
донбасс
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры завершения первой смены Форума молодежи Донбасса
Первая смена Форума молодежи Донбасса этого года, проходимая в Бердянске, завершилась, сообщили в министерстве молодежной политики ДНР. В первой смене приняли участие 350 человек из новых регионов, они были поделены на 4 трека: "Герои", "Возрождение умов", "Культурный код" и "Волонтеркий фронт". Каждый день проходили встречи с экспертами каждой из этих сфер, которые делились с участниками треков своим опытом. Смена была нацелена на формирование силами самой молодежи Донбасса "образа будущего" региона и человека в нем после завершения СВО и победы России, подчеркнули организаторы. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-24T18:25
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037321456_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89aa456a5d73bbd3faba17a1b8207e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, донецкая народная республика, россия, владимир путин, наталья никонорова
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Наталья Никонорова
В Бердянске завершилась первая смена Форума молодежи Донбасса

Первая смена Форума молодежи Донбасса 2025 года завершилась в Бердянске

Читать ria.ru в
Дзен
БЕРДЯНСК/ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Первая смена Форума молодежи Донбасса этого года, проходимая в Бердянске для молодежи новых регионов, завершилась, сообщила пресс-служба министерства молодежной политики ДНР.
"Ребята делились своим видением образа будущего Донбасса - так называется и тема этой смены. Видно их неравнодушие и любовь к родному краю. Они задают взрослые, осознанные вопросы и ставят амбициозные цели развития региона. Самое важное - чтобы эти ребята оставались здесь, создавали семьи, растили детей, строили дома и вместе с нами возрождали Донбасс. Отдельно отмечу участие в смене демобилизованных студентов и демобилизованных участников специальной военной операции. Наша главная задача - их социализация. Многие уже работают на предприятиях и в социальных учреждениях: подходили, представлялись, предлагали конкретные инициативы", - рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Мемориал Аллея Ангелов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В ДНР молодежь почтила память погибших в Донбассе детей
31 мая, 21:43
Организаторы объявили, что в первой смене приняли участие 350 человек из новых регионов. По данным пресс-службы, среди них были демобилизованные военнослужащие, студенты, волонтеры, управленцы, предприниматели. Организаторы уточнили, что они были поделены на четыре трека: "Герои", "Возрождение умов", "Культурный код" и "Волонтеркий фронт". Каждый день проходили встречи с экспертами каждой их этих сфер, опытными деятелями, которые делились с участникам треков своим опытом, добавила пресс-служба. Смена была нацелена на формирование силами самой молодежи Донбасса "образа будущего" региона и человека в нем после завершения СВО и победы России, подчеркнули организаторы.
"Отдельно отмечу вопрос о сильных и слабых сторонах характера молодежи. На самом деле слабых сторон нет - есть стороны, над которыми можно и нужно работать. Этот вопрос я для себя выделила как приоритетный и важный: над ним стоит подумать, чтобы предложить новые меры для развития нашей молодежи. Образ будущего Донбасса вижу таким: процветающий, сильный, мощный промышленный субъект Российской Федерации. Мы уже были такими и будем в будущем. Донбасс - сердце России", - сказала сенатор РФ от исполнительного органа власти ДНР Наталья Никонорова.
Пресс-служба подчеркнула, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав Российской Федерации.
Дети играют в снежки - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Нацпроект "Молодежь и дети" определил главный приоритет
12 апреля, 19:12
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинНаталья Никонорова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала