Молдавия втрое уменьшила количество избирательных участков для жителей ПМР

Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в воскресенье приняла решение об открытии 12 избирательных участков для жителей Приднестровья, что... РИА Новости, 24.08.2025

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в воскресенье приняла решение об открытии 12 избирательных участков для жителей Приднестровья, что почти втрое меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ЦИК. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. "Центральная избирательная комиссия приняла решение об организации 12 избирательных участков для проведения парламентских выборов для граждан, имеющих право голоса, из населенных пунктов левобережья Днестра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии. Также было принято решение об открытии 301 избирательного участка за рубежом. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ранее заявил о том, что если Молдавия не хочет видеть жителей ПМР на парламентских выборах, то пусть признает Приднестровье отдельным государством. А депутаты городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, поскольку это усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав. Власти Приднестровья отмечают, что речь идет о грубом нарушении прав человека. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

