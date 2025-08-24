https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037252561.html

В Молдавии чтят память героев, освободивших ее от нацизма, сообщил историк - РИА Новости, 24.08.2025

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Несмотря на проводимую властями Молдавии политику, жители страны продолжают чтить память героев Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости историк Борис Шаповалов, подчеркнув, что мемориальные комплексы на Шерпенском и Кицканском плацдармах напоминают о тысячах советских солдат, отдавших жизни за освобождение молдавской земли от нацизма в августе 1944 года. Столица Молдавии Кишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии, длившейся с 20 по 29 августа. За десять дней боев были разгромлены четыре вражеские армии, освобождены 2,7 миллиона жителей при относительно небольших потерях советских войск — чуть более 13 тысяч человек. "Нынешние власти во главе с (президентом Молдавии. — Прим. ред.) Майей Санду проводят политику беспамятства, пытаются принизить подвиги советских солдат. Но большинство жителей страны продолжают чтить память <...> Сегодня и в Кицканах, и в Шерпенах находятся большие мемориальные комплексы и кладбища воинов-освободителей. В Молдавии до сих пор, несмотря на политические веяния, многие чтят память героев. Сегодня, в 81-ю годовщину освобождения, мемориал напоминает о том, что свобода молдавской земли была завоевана ценой тысяч жизней советских солдат, сражавшихся против фашизм и нацизма", — сказал историк. На Шерпенском и Кицканском плацдармах проходили ключевые бои Ясско-Кишиневской операции, отметил он. "Шерпенский плацдарм представлял собой стратегическую площадку на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденного весной 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. Он выполнял роль ложного плацдарма, что способствовало введению в заблуждение немецкого командования и успеху Ясско-Кишиневской операции. А главный удар по позициям румынско-немецких войск 3-й Украинский фронт нанес именно с Кицканского плацдарма, южнее Бендер и Тирасполя, что явилось полной неожиданностью для командования группы армий "Южная Украина". Это привело и к окружению и к полному разгрому 6-й немецкой армии", — пояснил Шаповалов. Ясско-Кишиневская операция — стратегическая военная операция Вооруженных сил СССР против нацистской Германии и Румынии с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, и освобождения Молдавии. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

