В Молдавии продвигают идею героизации нацизма, заявили в блоке "Победа"
07:25 24.08.2025 (обновлено: 07:59 24.08.2025)
В Молдавии продвигают идею героизации нацизма, заявили в блоке "Победа"
В Молдавии продвигают идею героизации нацизма, заявили в блоке "Победа"
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Власти Молдавии на официальном уровне продвигают идею героизации нацизма, заявил РИА Новости глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Двадцать четвертого августа 1944 года Кишинев освободили от румынско-фашистской оккупации во время Ясско-Кишиневской операции Красной Армии. Удалось освободить около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии. В воскресенье в республике отмечают День Освобождения."На официальном уровне годовщина освобождения Молдавии никак не празднуется. Более того, есть властные нарративы, которые обозначают дату 24 августа как день реоккупации Молдавии. Сегодня официальная политика государства — это героизация нацизма и политика, направленная на его возрождение", — заявил Петрович.Он напомнил недавние противоречивые высказывания представителей власти:Петрович задался вопросом, хотелось бы Немеренко и дальше видеть на территории страны гетто, концлагеря и массовые убийства.&quot;Ситуация с сохранением исторической памяти в Молдавии сильно деградировала, за последний год у нас появился учебник по истории для 12-го класса, который героизирует пособников Гитлера — румынских нацистов, героизирует самого Антонеску (румынского маршала, оккупировавшего Молдавию. — Прим. ред,), отрицает Холокост и называет советских солдат оккупантами. Это официальная позиция государства, власти буквально силой пытаются насадить образ европейцев-освободителей&quot;, — заключил собеседник агентства.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Власти Молдавии на официальном уровне продвигают идею героизации нацизма, заявил РИА Новости глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Двадцать четвертого августа 1944 года Кишинев освободили от румынско-фашистской оккупации во время Ясско-Кишиневской операции Красной Армии. Удалось освободить около 2,7 миллиона жителей советской Молдавии. В воскресенье в республике отмечают День Освобождения.
"На официальном уровне годовщина освобождения Молдавии никак не празднуется. Более того, есть властные нарративы, которые обозначают дату 24 августа как день реоккупации Молдавии. Сегодня официальная политика государства — это героизация нацизма и политика, направленная на его возрождение", — заявил Петрович.
Он напомнил недавние противоречивые высказывания представителей власти:
  • министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что лучше бы этого освобождения не было;
  • министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сетовал о прервавшемся в мае 1945-го года "пути европейской интеграции".
Петрович задался вопросом, хотелось бы Немеренко и дальше видеть на территории страны гетто, концлагеря и массовые убийства.
«

"Ситуация с сохранением исторической памяти в Молдавии сильно деградировала, за последний год у нас появился учебник по истории для 12-го класса, который героизирует пособников Гитлера — румынских нацистов, героизирует самого Антонеску (румынского маршала, оккупировавшего Молдавию. — Прим. ред,), отрицает Холокост и называет советских солдат оккупантами. Это официальная позиция государства, власти буквально силой пытаются насадить образ европейцев-освободителей", — заключил собеседник агентства.

После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
