https://ria.ru/20250824/moldavija-2037282384.html

Шор заявил, что не допустит превращения Молдавии в румынскую провинцию

Шор заявил, что не допустит превращения Молдавии в румынскую провинцию - РИА Новости, 24.08.2025

Шор заявил, что не допустит превращения Молдавии в румынскую провинцию

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" в годовщину освобождения страны от румынско-немецких захватчиков отмечает, как важно помнить подлинную историю, чтобы не... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T14:24:00+03:00

2025-08-24T14:24:00+03:00

2025-08-24T14:24:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" в годовщину освобождения страны от румынско-немецких захватчиков отмечает, как важно помнить подлинную историю, чтобы не позволить Западу и властям в лице партии "Действие и солидарность" превратить республику в румынскую провинцию, заявил лидер политсилы Илан Шор. Сегодня в Молдавии отмечают День Освобождения от фашистской оккупации. В Кишиневе в честь этого был проведен "Марш освобождения", колонна участников прошла от памятника Освободителям от фашистской оккупации к Мемориалу "Вечность". "Румыния привела сюда фашистских палачей. Именно они вместе с нацистами жгли наши деревни, проливали кровь нашего народа. Освобождение Европы от фашизма началось с Ясско-Кишиневской операции. Молдаване радостно встречали Красную армию — своих освободителей. Мы не дадим ПДС и их западным хозяевам отнять у нас национальную гордость и превратить Молдавию в румынскую провинцию", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, активисты блока "Победа" в память об освобождении Молдавии зажигают свечи и возлагают цветы к мемориалам павших советских воинов, поскольку знают историческую правду. "Наш народ вместе с Советской армией вырвал страну из нацистских когтей. И не было в нашем краю семьи, которой не коснулась война. Народ не даст себя обмануть переписанным в угоду румынским властям учебникам. Мы говорим сегодня: вечная память нашим освободителям и вечный позор предателям, которые пытаются стереть их подвиг", - подчеркнул Шор. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250824/kishinev-2037260924.html

https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037254491.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, илан шор, майя санду