Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/magate-2037284597.html
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС - РИА Новости, 24.08.2025
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС
МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации возле Курской АЭС в норме, заявило агентство. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:32:00+03:00
2025-08-24T14:32:00+03:00
в мире
россия
курская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_12e1acdecb187677c5b6a91cf3ca9683.jpg
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации возле Курской АЭС в норме, заявило агентство. "Мониторинг МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации в районе Курской АЭС в норме; Россия заявила, что мощность реакторной установки снижена из-за повреждения вспомогательного трансформатора, но пожар потушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
https://ria.ru/20250824/kurskaya-2037259521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_80daa491c76419e8aa42dce2ad42adfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская аэс, магатэ
В мире, Россия, Курская АЭС, МАГАТЭ
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС

МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации возле Курской АЭС в норме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации возле Курской АЭС в норме, заявило агентство.
"Мониторинг МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации в районе Курской АЭС в норме; Россия заявила, что мощность реакторной установки снижена из-за повреждения вспомогательного трансформатора, но пожар потушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
11:29
 
В миреРоссияКурская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала