23:05 24.08.2025
Лукашенко заявил о готовности опубликовать данные медобследования
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов опубликовать данные своего медобследования, чтобы опровергнуть слухи о своем здоровье. Новый фрагмент РИА Новости, 24.08.2025
в мире
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов опубликовать данные своего медобследования, чтобы опровергнуть слухи о своем здоровье. Новый фрагмент беседы президента с журналистами, состоявшейся 22 августа, опубликовал телеканал "Беларусь1". "Наши беглые иногда об этом пописывают – "Лукашенко нет, всё – он умирает, он больной, он умирает". Мне доложили об этом - некоторые спецслужбы тут, в том числе дружественные, уже прощупывают - а как здоровье президента? Я говорю, недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошёл полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили", - сообщил Лукашенко. По его словам, "некоторые спецслужбы" заинтересовались его здоровьем, поскольку читают в интернете, что он якобы "умирает". "Я говорю, слушайте, я не против - передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более – тьфу, тьфу, тьфу - всё нормально. Я рад", - сказал глава государства. Как отметил телеканал, президент впервые рассказал о медобследовании. Лукашенко в интервью американскому журналу Time, которое было опубликовано 8 августа, коснулся темы своего здоровья и рассказал, что он человек спортивный, занимается спортом, старается вести здоровый образ жизни, не пьет и не курит. При этом, по словам президента, "беглые" оппозиционеры хоронят его "каждый год, каждый месяц".
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
СМИ: экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена
2 июля, 03:38
 
