Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
07:50 24.08.2025 (обновлено: 11:30 24.08.2025)
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им самостоятельного развития.
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
минск
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им самостоятельного развития."От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — говорится в поздравлении, его опубликовала пресс-служба политика.По его словам, Минск остается открытым для сотрудничества и диалога с Киевом, несмотря на воздействие внешних сил.Лукашенко добавил, что страны объединяет общая история, христианские ценности и неразрывные кровные связи.
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Минск
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им самостоятельного развития.
"От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — говорится в поздравлении, его опубликовала пресс-служба политика.
По его словам, Минск остается открытым для сотрудничества и диалога с Киевом, несмотря на воздействие внешних сил.
Лукашенко добавил, что страны объединяет общая история, христианские ценности и неразрывные кровные связи.
Мир на Украине как никогда близок, заявил Лукашенко
22 августа, 17:33
Мир на Украине как никогда близок, заявил Лукашенко
22 августа, 17:33
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
