МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им самостоятельного развития."От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — говорится в поздравлении, его опубликовала пресс-служба политика.По его словам, Минск остается открытым для сотрудничества и диалога с Киевом, несмотря на воздействие внешних сил.Лукашенко добавил, что страны объединяет общая история, христианские ценности и неразрывные кровные связи.

