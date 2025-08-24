https://ria.ru/20250824/lukashenko-2037242430.html
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2025
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им самостоятельного развития. РИА Новости, 24.08.2025
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им самостоятельного развития."От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — говорится в поздравлении, его опубликовала пресс-служба политика.По его словам, Минск остается открытым для сотрудничества и диалога с Киевом, несмотря на воздействие внешних сил.Лукашенко добавил, что страны объединяет общая история, христианские ценности и неразрывные кровные связи.
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко пожелал украинцам по-настоящему независимого развития