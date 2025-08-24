Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предлагает ввести единые транспортные льготы для всех пенсионеров
12:22 24.08.2025 (обновлено: 15:25 24.08.2025)
ЛДПР предлагает ввести единые транспортные льготы для всех пенсионеров
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей России, при этом размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем канале в Max. &quot;ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей стране, чтобы региональные власти в обязательном порядке компенсировали им проезд на городском и пригородном транспорте&quot;, — заявил он.Политик отметил, что размер льготы должен покрывать минимум половину стоимости поездки, а на пригородных электричках пенсионеры должны платить не больше 70% от существующего тарифа. Он подчеркнул, что люди, трудившиеся ради развития страны, заслуживают полную поддержку со стороны государства.По его словам, плата за городской и пригородный транспорт — важная статья расходов в бюджете пожилых людей. Слуцкий также указал, что политика регионов в этом вопросе очень сильно отличается."Одни регионы помогают своим пенсионерам. Например, в Москве, Московской области и ещё в ряде регионов действуют льготы на проезд для них. Другие не находят такой возможности. Это несправедливо", — заметил глава партии. Он также заявил, что для ЛДПР все граждане одинаково ценны, где бы они ни проживали, а пожилые люди давно заслужили, чтобы к ним внимательно относились и снимали с них часть расходов.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей России, при этом размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем канале в Max.
"ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей стране, чтобы региональные власти в обязательном порядке компенсировали им проезд на городском и пригородном транспорте", — заявил он.

Политик отметил, что размер льготы должен покрывать минимум половину стоимости поездки, а на пригородных электричках пенсионеры должны платить не больше 70% от существующего тарифа.
Он подчеркнул, что люди, трудившиеся ради развития страны, заслуживают полную поддержку со стороны государства.
По его словам, плата за городской и пригородный транспорт — важная статья расходов в бюджете пожилых людей.
Слуцкий также указал, что политика регионов в этом вопросе очень сильно отличается.
"Одни регионы помогают своим пенсионерам. Например, в Москве, Московской области и ещё в ряде регионов действуют льготы на проезд для них. Другие не находят такой возможности. Это несправедливо", — заметил глава партии.
Он также заявил, что для ЛДПР все граждане одинаково ценны, где бы они ни проживали, а пожилые люди давно заслужили, чтобы к ним внимательно относились и снимали с них часть расходов.
