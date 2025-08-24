https://ria.ru/20250824/lavrov-2037308385.html
Лавров высказался об иностранном капитале на украинских военных заводах
Лавров высказался об иностранном капитале на украинских военных заводах - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров высказался об иностранном капитале на украинских военных заводах
Министр иностранных дел России заявил, что не считает справедливым подход, при котором наличие иностранного капитала в предприятии, где производят вооружение... РИА Новости, 24.08.2025
в мире
россия
nbc
сергей лавров
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России заявил, что не считает справедливым подход, при котором наличие иностранного капитала в предприятии, где производят вооружение для убийства русских, дает ему иммунитет. "Если вы всерьез полагаете, что наличие американского, венгерского или чьего угодно капитала в предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, даёт иммунитет тем, кто создает оружие, чтобы нас убивать, я так не думаю и не считаю такой подход справедливым. Я бы назвал его империалистическим подходом", - сказал Лавров в интервью NBC, отвечая на вопрос про удар по принадлежащему американской компании заводу электроники, расположенному неподалеку от границы с Венгрией.
россия
