24.08.2025
16:25 24.08.2025
Лавров призвал к консенсусу по гарантиям безопасности Украины
По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По гарантиям безопасности должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России. Напомню вам, что украинскую сторону в апреле 2022 года устраивало представить документ, который мог бы положить конец этой войне. Он начинался с заявления о том, что Украина будет нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Как напомнил министр, положения о нейтральном, безъядерном и внеблоковом статусе Украины лежали в основе ее декларации о независимости в 1990 году. "Заявление об отказе от ядерного оружия, неучастии в военных блоках и сохранении нейтрального статуса лежало в основе Декларации о независимости Украины в 1990 году. Именно из-за этого заявления, что Украина никогда не будет членом НАТО, что у неё никогда не будет ядерного оружия, и что она будет нейтральной, её и признали независимым государством", - заявил Лавров. "Если вы считаете, что отстранение России от обсуждения вопросов безопасности на ее границах – это естественно и нормально, то с философией вашего канала что-то не так", - добавил министр. Ранее Лавров заявлял, что Москва выступает за действительно надежные коллективные гарантии безопасности Украины со стороны европейских держав. Как отметил министр, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году. Он также подчеркнул, что Москва не согласится с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее. В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. По гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По гарантиям безопасности должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России. Напомню вам, что украинскую сторону в апреле 2022 года устраивало представить документ, который мог бы положить конец этой войне. Он начинался с заявления о том, что Украина будет нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров назвал одно из условий урегулирования конфликта на Украине
28 мая, 10:42
Как напомнил министр, положения о нейтральном, безъядерном и внеблоковом статусе Украины лежали в основе ее декларации о независимости в 1990 году.
"Заявление об отказе от ядерного оружия, неучастии в военных блоках и сохранении нейтрального статуса лежало в основе Декларации о независимости Украины в 1990 году. Именно из-за этого заявления, что Украина никогда не будет членом НАТО, что у неё никогда не будет ядерного оружия, и что она будет нейтральной, её и признали независимым государством", - заявил Лавров.
"Если вы считаете, что отстранение России от обсуждения вопросов безопасности на ее границах – это естественно и нормально, то с философией вашего канала что-то не так", - добавил министр.
Ранее Лавров заявлял, что Москва выступает за действительно надежные коллективные гарантии безопасности Украины со стороны европейских держав. Как отметил министр, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году. Он также подчеркнул, что Москва не согласится с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее.
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины
6 марта, 16:50
 
