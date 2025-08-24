Лавров: Россия не подписывалась обеспечивать безопасность Украины
Лавров: РФ не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после переворота
Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не подписывались на обеспечение безопасности Украины после незаконного, кровавого государственного переворота, приведшего к власти откровенных нацистов и расистов под антироссийскими лозунгами. Они заявили, что изменили свою конституцию. Теперь в ней говорится, о стремлении Украины в НАТО", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
Он напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия, а меморандум гарантировал безопасность Украины, как и любого другого государства, не обладающего ядерным оружием.
"Юридические обязательства ядерных держав, когда они дают гарантии неядерным странам, заключаются в том, чтобы не атаковать эти страны с применением ядерного оружия", - пояснил Лавров.
Он также отметил, что Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать.
"Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США", - пояснил министр.