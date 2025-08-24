https://ria.ru/20250824/lavrov-2037306940.html

Лавров: Россия не подписывалась обеспечивать безопасность Украины

Лавров: Россия не подписывалась обеспечивать безопасность Украины - РИА Новости, 24.08.2025

Лавров: Россия не подписывалась обеспечивать безопасность Украины

Россия никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T16:24:00+03:00

2025-08-24T16:24:00+03:00

2025-08-24T16:24:00+03:00

россия

украина

в мире

сергей лавров

обсе

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы никогда не подписывались на обеспечение безопасности Украины после незаконного, кровавого государственного переворота, приведшего к власти откровенных нацистов и расистов под антироссийскими лозунгами. Они заявили, что изменили свою конституцию. Теперь в ней говорится, о стремлении Украины в НАТО", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Он напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия, а меморандум гарантировал безопасность Украины, как и любого другого государства, не обладающего ядерным оружием. "Юридические обязательства ядерных держав, когда они дают гарантии неядерным странам, заключаются в том, чтобы не атаковать эти страны с применением ядерного оружия", - пояснил Лавров. Он также отметил, что Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать. "Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США", - пояснил министр.

https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305834.html

https://ria.ru/20250824/zelenskij-2037304888.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, сергей лавров, обсе, нато