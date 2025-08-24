Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия не подписывалась обеспечивать безопасность Украины - РИА Новости, 24.08.2025
16:24 24.08.2025
Лавров: Россия не подписывалась обеспечивать безопасность Украины
Россия никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
россия
украина
в мире
сергей лавров
обсе
нато
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы никогда не подписывались на обеспечение безопасности Украины после незаконного, кровавого государственного переворота, приведшего к власти откровенных нацистов и расистов под антироссийскими лозунгами. Они заявили, что изменили свою конституцию. Теперь в ней говорится, о стремлении Украины в НАТО", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Он напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия, а меморандум гарантировал безопасность Украины, как и любого другого государства, не обладающего ядерным оружием. "Юридические обязательства ядерных держав, когда они дают гарантии неядерным странам, заключаются в том, чтобы не атаковать эти страны с применением ядерного оружия", - пояснил Лавров. Он также отметил, что Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать. "Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США", - пояснил министр.
россия
украина
россия, украина, в мире, сергей лавров, обсе, нато
Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, ОБСЕ, НАТО
© РИА Новости
Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не подписывались на обеспечение безопасности Украины после незаконного, кровавого государственного переворота, приведшего к власти откровенных нацистов и расистов под антироссийскими лозунгами. Они заявили, что изменили свою конституцию. Теперь в ней говорится, о стремлении Украины в НАТО", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
Он напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия, а меморандум гарантировал безопасность Украины, как и любого другого государства, не обладающего ядерным оружием.
"Юридические обязательства ядерных держав, когда они дают гарантии неядерным странам, заключаются в том, чтобы не атаковать эти страны с применением ядерного оружия", - пояснил Лавров.
Он также отметил, что Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, они могут подумать о том, чтобы снова им обладать.
"Это не то, что мы гарантировали в Будапештском меморандуме. Кроме того, Будапештский меморандум сопровождался декларацией тех, кто его подписал. В ней говорилось, что все участники, включая Украину, будут уважать права человека, принципы ОБСЕ о ненападении и так далее. Это было грубо нарушено теми, кто пришёл к власти на Украине в феврале 2014 года с помощью США", - пояснил министр.
РоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровОБСЕНАТО
 
 
