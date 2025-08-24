https://ria.ru/20250824/lavrov-2037306444.html
Лавров высказался о реакции западных СМИ на вторжение ВСУ в Курскую область
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не припомнит, чтобы западные СМИ выражали обеспокоенность по поводу вторжения ВСУ в Курскую область, где нет военных объектов. "Я не припомню, чтобы западные СМИ выражали хоть какую-то обеспокоенность по поводу действий Вооруженных сил Украины, когда те, например, год назад вторглись в Курскую область, где вообще нет военных целей. Все объекты, по которым они ежедневно наносят удары, – гражданские. Они, к слову, взяли там в заложники гражданских лиц, не имевших никакого отношения к конфликту", - сказал Лавров в интервью NBC.
