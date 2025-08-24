https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305323.html

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие, сообщил Лавров

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие, сообщил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие, сообщил Лавров

Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с... РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Встречаться для того, чтобы у Владимира Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров. Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам президента Трампа", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.Зеленский также утверждал, что не собирается восстанавливать права русскоязычного населения и отменять законы, принятые задолго до специальной военной операции."Он сказал, что ему наплевать, что вы там говорите, и что там, по мнению президента США Дональда Трампа, должно стать частью решения, но он готов встретиться. А для чего? Так что если мы все будем сосредоточены на каком-то воображаемом эффекте, то таким занимается не дипломатия - такое обычно с удовольствием делают шоумены. Повторю: президент России Владимир Путин ясно заявил, что он готов к встрече при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня", - подчеркнул министр.Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Выступая в субботу на мероприятии в честь дня флага, он сказал, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, притом, что ранее исключал любые варианты передачи.Ранее Зеленский отмечал, что в рамках возможных мирных договоренностей Украина не будет предоставлять русскому языку статус государственного, при этом новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.

