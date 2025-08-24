Лавров высказался о реакции Европы на саммит на Аляске
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Реакция на встречу в Анкоридже, визит этих европейских представителей в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют: "победа", "поражение" и так далее", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Министр напомнил, что Россия несколько раз предлагала дипломатическое мирное урегулирование украинского кризиса, однако эти попытки были сорваны не по инициативе Москвы.
"Как я уже сказал, не мы сорвали практически готовое соглашение ещё в апреле 2022 года. Это сделал тогдашний премьер-министр Британии Джонсон и ряд чиновников администрации Байдена, французы и немцы. Мы это знаем", - заключил Лавров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.