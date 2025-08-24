Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о реакции Европы на саммит на Аляске - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 24.08.2025
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037305053.html
Лавров высказался о реакции Европы на саммит на Аляске
Лавров высказался о реакции Европы на саммит на Аляске - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров высказался о реакции Европы на саммит на Аляске
Реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру,... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:18:00+03:00
2025-08-24T16:18:00+03:00
в мире
сергей лавров
россия
украина
аляска
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Реакция на встречу в Анкоридже, визит этих европейских представителей в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют: "победа", "поражение" и так далее", - сказал он в интервью телеканалу NBC. Министр напомнил, что Россия несколько раз предлагала дипломатическое мирное урегулирование украинского кризиса, однако эти попытки были сорваны не по инициативе Москвы. "Как я уже сказал, не мы сорвали практически готовое соглашение ещё в апреле 2022 года. Это сделал тогдашний премьер-министр Британии Джонсон и ряд чиновников администрации Байдена, французы и немцы. Мы это знаем", - заключил Лавров. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037304609.html
россия
украина
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Лавров высказался о реакции Европы на саммит на Аляске

Лавров: реакция Европы на встречу на Аляске демонстрирует их нежелание к миру

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Реакция на встречу в Анкоридже, визит этих европейских представителей в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют: "победа", "поражение" и так далее", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Министр напомнил, что Россия несколько раз предлагала дипломатическое мирное урегулирование украинского кризиса, однако эти попытки были сорваны не по инициативе Москвы.
"Как я уже сказал, не мы сорвали практически готовое соглашение ещё в апреле 2022 года. Это сделал тогдашний премьер-министр Британии Джонсон и ряд чиновников администрации Байдена, французы и немцы. Мы это знаем", - заключил Лавров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров: делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле
16:17
 
В миреСергей ЛавровРоссияУкраинаАляскаВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала