Лавров: делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле

Лавров: делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции."Для этого мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эти вопросы и гуманитарного, и военного, и политического характера", - сказал он в интервью телеканалу NBC."В прошлый раз, когда наши делегации встречались в Стамбуле, мы предложили создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет", - отметил министр.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

