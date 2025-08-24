Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске, заявил Лавров
16:16 24.08.2025 (обновлено: 16:19 24.08.2025)
Встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске, заявил Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти слухи муссируются, в первую очередь, самим Владимиром Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
После этого Трамп позвонил Путину, напомнил Лавров. Президент России четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле, сказал министр.
"Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс", - подчеркнул Лавров.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Зеленский выдвигает условия немедленной встречи с Путиным, заявил Лавров
