https://ria.ru/20250824/lavrov-2037304482.html
Встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске, заявил Лавров
Встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025
Встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске, заявил Лавров
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T16:16:00+03:00
2025-08-24T16:16:00+03:00
2025-08-24T16:19:00+03:00
россия
в мире
аляска
вашингтон (штат)
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти слухи муссируются, в первую очередь, самим Владимиром Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", - сказал он в интервью телеканалу NBC.После этого Трамп позвонил Путину, напомнил Лавров. Президент России четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле, сказал министр."Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037268862.html
россия
аляска
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, аляска, вашингтон (штат), владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский
Россия, В мире, Аляска, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске, заявил Лавров
Лавров: встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на саммите на Аляске