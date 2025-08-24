https://ria.ru/20250824/lavrov-2037304482.html

Встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске, заявил Лавров

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти слухи муссируются, в первую очередь, самим Владимиром Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", - сказал он в интервью телеканалу NBC.После этого Трамп позвонил Путину, напомнил Лавров. Президент России четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле, сказал министр."Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс", - подчеркнул Лавров.

