Россия уважает Трампа, заявил Лавров
Лавров: РФ уважает Трампа, поскольку он отстаивает интересы США
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России Владимира Путина, потому что он защищает интересы России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не законодателям и не СМИ решать, чем руководствуется Трамп. Мы уважаем президента Дональда Трампа, поскольку он отстаивает национальные интересы Америки. У меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, поскольку тот отстаивает национальные интересы России", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
