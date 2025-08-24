https://ria.ru/20250824/lavrov-2037303516.html

Россия уважает Трампа, заявил Лавров

Россия уважает Трампа, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2025

Россия уважает Трампа, заявил Лавров

Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России...

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России Владимира Путина, потому что он защищает интересы России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Не законодателям и не СМИ решать, чем руководствуется Трамп. Мы уважаем президента Дональда Трампа, поскольку он отстаивает национальные интересы Америки. У меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, поскольку тот отстаивает национальные интересы России", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Министр добавил, что темы, обсуждаемые президентами России и США не являются секретом."Мы хотим мира на Украине. Мира на Украине хочет и президент США Трамп", - заключил Лавров.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

