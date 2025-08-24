https://ria.ru/20250824/lavrov-2037277536.html
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде
Президенту Франции Эммануэлю Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:01:00+03:00
2025-08-24T14:01:00+03:00
2025-08-24T14:12:00+03:00
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину."Есть разные люди, у них разные культуры. <…> Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал он.Ранее французский лидер в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в открытое мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад.Макрон также назвал Россию "хищником" и "людоедом", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.
https://ria.ru/20250822/stubb-2037050095.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, павел зарубин
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде
Лавров предположил, что Макрону бывает неудобно по ночам из-за слов о России