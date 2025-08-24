https://ria.ru/20250824/lavrov-2037277536.html

Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину."Есть разные люди, у них разные культуры. <…> Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал он.Ранее французский лидер в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в открытое мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад.Макрон также назвал Россию "хищником" и "людоедом", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.

