Рейтинг@Mail.ru
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 24.08.2025 (обновлено: 14:12 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/lavrov-2037277536.html
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде - РИА Новости, 24.08.2025
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде
Президенту Франции Эммануэлю Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:01:00+03:00
2025-08-24T14:12:00+03:00
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину."Есть разные люди, у них разные культуры. &lt;…&gt; Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал он.Ранее французский лидер в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в открытое мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад.Макрон также назвал Россию "хищником" и "людоедом", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.
https://ria.ru/20250822/stubb-2037050095.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, павел зарубин
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Лавров поставил Макрона на место за слова о России-людоеде

Лавров предположил, что Макрону бывает неудобно по ночам из-за слов о России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Есть разные люди, у них разные культуры. <…> Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал он.
Ранее французский лидер в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в открытое мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад.
Макрон также назвал Россию "хищником" и "людоедом", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.
Сергей Лавров и Александер Стубб - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его в России
22 августа, 18:39
 
В миреРоссияФранцияЭммануэль МакронСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала