Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка

Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка - РИА Новости, 24.08.2025

Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка

Киеву нужно отменить все законы, дискриминирующие права русскоязычного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T13:43:00+03:00

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киеву нужно отменить все законы, дискриминирующие права русскоязычного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Владимир Зеленский сказал, что в рамках возможных мирных договоренностей Украина не будет предоставлять русскому языку статус государственного. Тележурналист Павел Зарубин напомнил о том, что Зеленский заявил, что в рамках возможных мирных договорённостей останется только украинский, но не русский язык, Лавров отметил, что Зеленский заявил, что "русский язык не будет государственным". "Но, по большому счёту, на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было ещё, – это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык и каноническую УПЦ. Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы. Но у него не получится", - сказал он в интервью тележурналисту. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

