Обвиняемый по делу экс-судьи Лариной скрывается в США
Обвиняемый по делу экс-судьи Лариной скрывается в США - РИА Новости, 24.08.2025
Обвиняемый по делу экс-судьи Лариной скрывается в США
Обвиняемый в мошенничестве в отношении погибшей в Москве бывшей судьи Натальи Лариной скрывается в США, говорится в материалах дела, которые изучило РИА... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T06:16:00+03:00
2025-08-24T06:16:00+03:00
2025-08-24T06:16:00+03:00
турция
москва
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве в отношении погибшей в Москве бывшей судьи Натальи Лариной скрывается в США, говорится в материалах дела, которые изучило РИА Новости. "Материалы оперативно-розыскной деятельности свидетельствуют о том, что обвиняемый скрылся за пределами Российской Федерации, на самолете пересек границу Российской Федерации и Турции, а в настоящее время, как пояснила сторона защиты, вместе с семьей и малолетними детьми находится в США", - сказано в документе. Всего по делу задержаны четыре человека, еще двое заочно арестованы и объявлены в розыск. По версии следствия, в мае 2024 года фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более 1 миллиона рублей. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшей судье Таганского районного суда Наталье Лариной, которая, предположительно, покончила с собой, ее тело нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы в июне 2024 года.
турция
москва
