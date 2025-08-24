Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе полицейские нашли пропавших в лесу грибников - РИА Новости, 24.08.2025
17:29 24.08.2025
В Кузбассе полицейские нашли пропавших в лесу грибников
Полицейские нашли шестерых грибников, потерявшихся в лесу в Юргинском округе Кузбасса, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Полицейские нашли шестерых грибников, потерявшихся в лесу в Юргинском округе Кузбасса, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области сообщала, что шесть грибников пропали в Юргинском округе, ещё двое не вернулись домой из лесов в Яшкинском и Новокузнецком районах. Были организованы масштабные поиски пропавших. Позже в полицейском главке сообщили, что двое грибников, заблудившихся в лесах Яшкинского и Новокузнецкого районы были найдены. Поиски ещё шестерых, которые потерялись в Юргинском округе, продолжались. "Сегодня в результате принятых мер одна из групп, состоящая из сотрудников патрульно-постовой службы МО МВД России "Юргинский", нашла всех шестерых пропавших грибников в 4 километрах от деревни Ясная Поляна. Они рассказали, что встретились в лесу и ночью жгли костры, ожидая помощи. Полицейские напоили найденных граждан чаем и вывели из леса. Их здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ГУМВД по Кемеровской области выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках потерявшихся людей.
В Кузбассе полицейские нашли пропавших в лесу грибников

КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Полицейские нашли шестерых грибников, потерявшихся в лесу в Юргинском округе Кузбасса, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области сообщала, что шесть грибников пропали в Юргинском округе, ещё двое не вернулись домой из лесов в Яшкинском и Новокузнецком районах. Были организованы масштабные поиски пропавших. Позже в полицейском главке сообщили, что двое грибников, заблудившихся в лесах Яшкинского и Новокузнецкого районы были найдены. Поиски ещё шестерых, которые потерялись в Юргинском округе, продолжались.
"Сегодня в результате принятых мер одна из групп, состоящая из сотрудников патрульно-постовой службы МО МВД России "Юргинский", нашла всех шестерых пропавших грибников в 4 километрах от деревни Ясная Поляна. Они рассказали, что встретились в лесу и ночью жгли костры, ожидая помощи. Полицейские напоили найденных граждан чаем и вывели из леса. Их здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ГУМВД по Кемеровской области выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках потерявшихся людей.
