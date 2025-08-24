https://ria.ru/20250824/kurskaya-2037259521.html

Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС

Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС - РИА Новости, 24.08.2025

Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС

Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T11:29:00+03:00

2025-08-24T11:29:00+03:00

2025-08-24T11:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

курская аэс

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_01ff525289b223f65bec6153213ca36b.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со сбитым около Курской АЭС дроном ВСУ. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250824/magate-2037255847.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, александр хинштейн, курская аэс, вооруженные силы украины, происшествия