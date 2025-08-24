Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 24.08.2025
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со сбитым около Курской АЭС дроном ВСУ. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
курская область, александр хинштейн, курская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области
Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со сбитым около Курской АЭС дроном ВСУ.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.
"Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Курская атомная электростанция
МАГАТЭ знает о сообщениях в СМИ, что на Курской АЭС загорелся трансформатор
10:49
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнКурская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
