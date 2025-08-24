https://ria.ru/20250824/kurskaya-2037259521.html
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС - РИА Новости, 24.08.2025
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T11:29:00+03:00
2025-08-24T11:29:00+03:00
2025-08-24T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
курская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_01ff525289b223f65bec6153213ca36b.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред - подлая агония врага, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию со сбитым около Курской АЭС дроном ВСУ. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. "Сотрудники АЭС продолжали и продолжают работать в непростых условиях. Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250824/magate-2037255847.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8b9259526f2adaa1230490e5df84a22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, курская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
Хинштейн назвал попытку сорвать стройку Курской АЭС-2 подлой агонией врага