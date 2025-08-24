https://ria.ru/20250824/krym-2037310201.html
В Крыму тушат пожар на площади 200 гектаров
Спасатели тушат возгорание в районе поселка Школьное под Симферополем на площади 200 гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщили в ГУ МЧС региона. РИА Новости, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание в районе поселка Школьное под Симферополем на площади 200 гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщили в ГУ МЧС региона. Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о возгорании в районе Школьного на площади три гектара. "Возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное Симферопольского района. Угрозы населенному пункту нет. В настоящее время площадь пожара – 200 га", - сообщили в пресс-службе. Тушение осложняет сильная ветровая нагрузка, сообщили в ведомстве. На месте возгорания в Школьном работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда. Всего к тушению пожара привлечено 110 человек и 24 единицы техники.
