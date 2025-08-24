Рейтинг@Mail.ru
В Крыму тушат пожар на площади 200 гектаров - РИА Новости, 24.08.2025
16:48 24.08.2025 (обновлено: 17:20 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/krym-2037310201.html
В Крыму тушат пожар на площади 200 гектаров
В Крыму тушат пожар на площади 200 гектаров - РИА Новости, 24.08.2025
В Крыму тушат пожар на площади 200 гектаров
Спасатели тушат возгорание в районе поселка Школьное под Симферополем на площади 200 гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщили в ГУ МЧС региона. РИА Новости, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание в районе поселка Школьное под Симферополем на площади 200 гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщили в ГУ МЧС региона. Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о возгорании в районе Школьного на площади три гектара. "Возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное Симферопольского района. Угрозы населенному пункту нет. В настоящее время площадь пожара – 200 га", - сообщили в пресс-службе. Тушение осложняет сильная ветровая нагрузка, сообщили в ведомстве. На месте возгорания в Школьном работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда. Всего к тушению пожара привлечено 110 человек и 24 единицы техники.
Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма
Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма локализован на площади 250 гектаров, его тушение продолжается, сообщили в МЧС. По данным ведомства, возгорание сухой растительности произошло в районе села Школьное.
2025-08-24T16:48
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037314701_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc78211ab3eb2eba93af5d95d92b2b69.jpg
1920
1920
true
В Крыму тушат пожар на площади 200 гектаров

В районе поселка Школьное под Симферополем тушат пожар на площади 200 гектаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание в районе поселка Школьное под Симферополем на площади 200 гектаров, тушение осложняет сильный ветер, сообщили в ГУ МЧС региона.
Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о возгорании в районе Школьного на площади три гектара.
"Возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное Симферопольского района. Угрозы населенному пункту нет. В настоящее время площадь пожара – 200 га", - сообщили в пресс-службе.
Тушение осложняет сильная ветровая нагрузка, сообщили в ведомстве.
На месте возгорания в Школьном работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма, часть горная поисково-спасательная Специализированного отряда. Всего к тушению пожара привлечено 110 человек и 24 единицы техники.
В Ростовской области сократили площадь пожара на заводе нефтепродуктов
Вчера, 14:56
 
