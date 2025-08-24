Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о смысле нового гимна - РИА Новости, 24.08.2025
15:44 24.08.2025
В Крыму рассказали о смысле нового гимна
Новый гимн Крыма посвящен возвращению полуострова в состав России и непобедимому духу крымчан, сообщила РИА Новости автор музыки гимна, экс-сенатор Ольга... РИА Новости, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Новый гимн Крыма посвящен возвращению полуострова в состав России и непобедимому духу крымчан, сообщила РИА Новости автор музыки гимна, экс-сенатор Ольга Ковитиди. Парламент Крыма в пятницу принял новый гимн республики, авторами которого стал, помимо Ковитиди, поэт Илья Резник. "Принятый гимн Республики Крым - это гимн нового российского Крыма. Это наше политическое завещание последующим поколениям крымчан. Центральное место этого музыкального произведения занимает главное политическое событие XXI века - возвращение Крыма в Россию", - сказала Ковитиди. Экс-сенатор подчеркнула, что слова гимна лаконично и емко отражают общенародно выбранный на референдуме российский статус Крыма. "Символично, что музыка к гимну была написана мною во времена Крымской весны, весной 2014-го. Музыка гимна Крыма - это музыка победы, в ней торжество непобедимого духа крымчан, героическая ода, воспевающая подвиг наших отцов и дедов, отдавших жизни за родную крымскую землю. В нем наша вера, любовь и надежда в счастливом будущем России и Крыма", - сказала Ковитиди. Предыдущий гимн Крыма был утвержден решением Верховной рады Автономной республики Крым в 2000 году. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
