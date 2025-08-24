https://ria.ru/20250824/krym-2037297723.html

В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе

В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе - РИА Новости, 24.08.2025

В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе

Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. Авария на водоводе Феодосия–Судак произошла в Крыму в пятницу. Без воды остались десять населенных пунктов, включая город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Организован подвоз воды. Изначально, водоснабжение планировалось устранить к вечеру субботы, но после завершения ремонта на критической части водовода, возникли новые порывы. "Завершены аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Феодосия–Судак. С учетом протяженности водовода и объема системы, полное восстановление водоснабжения может занять до 48 часов", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. По его словам, в этот период продолжится организованный подвоз воды. "Рекомендуем обеспечить минимальный запас", - подчеркнул глава правительства.

