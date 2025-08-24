https://ria.ru/20250824/krym-2037297723.html
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе - РИА Новости, 24.08.2025
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе
Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T15:40:00+03:00
2025-08-24T15:40:00+03:00
2025-08-24T15:40:00+03:00
происшествия
республика крым
судак
коктебель
юрий гоцанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037176896_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2e14c3b1ce6662062f303aa1f67f36df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. Авария на водоводе Феодосия–Судак произошла в Крыму в пятницу. Без воды остались десять населенных пунктов, включая город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Организован подвоз воды. Изначально, водоснабжение планировалось устранить к вечеру субботы, но после завершения ремонта на критической части водовода, возникли новые порывы. "Завершены аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Феодосия–Судак. С учетом протяженности водовода и объема системы, полное восстановление водоснабжения может занять до 48 часов", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. По его словам, в этот период продолжится организованный подвоз воды. "Рекомендуем обеспечить минимальный запас", - подчеркнул глава правительства.
https://ria.ru/20250124/rabota-1995332385.html
республика крым
судак
коктебель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037176896_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_715ca55a638efbca9ec20cc6f7c45084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, судак, коктебель, юрий гоцанюк
Происшествия, Республика Крым, Судак, Коктебель, Юрий Гоцанюк
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе
В Крыму восстановили водоснабжение после аварии на магистральном водоводе