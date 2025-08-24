Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновили
15:12 24.08.2025 (обновлено: 15:16 24.08.2025)
Движение по Крымскому мосту возобновили
крымский мост
россия
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 14.27 мск в воскресенье."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
россия
республика крым
крымский мост, россия, республика крым
Крымский мост, Россия, Республика Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 14.27 мск в воскресенье.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост Россия Республика Крым
 
 
