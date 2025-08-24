Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили ракетную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 24.08.2025 (обновлено: 14:56 24.08.2025)
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.До этого в регионе объявили авиационную опасность."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.Сигнал об опасности поступил в 14.44 мск.
2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.
До этого в регионе объявили авиационную опасность.
"Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
Сигнал об опасности поступил в 14.44 мск.
