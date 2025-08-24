https://ria.ru/20250824/krym-2037289212.html
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.До этого в регионе объявили авиационную опасность."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.Сигнал об опасности поступил в 14.44 мск.
