14:41 24.08.2025 (обновлено: 15:22 24.08.2025)
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
республика крым
россия
крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. На Крымском мосту временно перекрыли движение машин, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к нему в Telegram-канале."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в релизе.Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Публикацию сделали в 14:27. Причина перекрытия не указана. Вскоре в регионе объявили ракетную опасность.
республика крым, россия, крымский мост
Республика Крым, Россия, Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. На Крымском мосту временно перекрыли движение машин, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к нему в Telegram-канале.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в релизе.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Публикацию сделали в 14:27. Причина перекрытия не указана. Вскоре в регионе объявили ракетную опасность.
В Крыму объявили авиационную опасность
14:38
В Крыму объявили авиационную опасность
14:38
 
Республика КрымРоссияКрымский мост
 
 
