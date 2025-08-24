https://ria.ru/20250824/krym-2037286867.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. На Крымском мосту временно перекрыли движение машин, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к нему в Telegram-канале."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в релизе.Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Публикацию сделали в 14:27. Причина перекрытия не указана. Вскоре в регионе объявили ракетную опасность.
