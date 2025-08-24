Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не задали вопросы потерпевшим
Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" ни разу не задали вопросы потерпевшим
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" ни разу не задали вопросы потерпевшим в суде, хотя они имеют такое право, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Каждое заседание обвиняемые сидят с опущенными головами, во время опроса свидетелей и потерпевших суд спрашивает участников процесса, в том числе обвиняемых, есть ли у них вопросы к опрашиваемому. Они за всё время ни разу вопросы не задали, хотя и имеют на это право", - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
