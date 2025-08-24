https://ria.ru/20250824/krokus-2037236587.html

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не задали вопросы потерпевшим

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не задали вопросы потерпевшим - РИА Новости, 24.08.2025

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не задали вопросы потерпевшим

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" ни разу не задали вопросы потерпевшим в суде, хотя они имеют такое право, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T05:10:00+03:00

2025-08-24T05:10:00+03:00

2025-08-24T05:10:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

московский городской суд

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966590127_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_57a420cb58625867d969c0414a2f04a4.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" ни разу не задали вопросы потерпевшим в суде, хотя они имеют такое право, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Каждое заседание обвиняемые сидят с опущенными головами, во время опроса свидетелей и потерпевших суд спрашивает участников процесса, в том числе обвиняемых, есть ли у них вопросы к опрашиваемому. Они за всё время ни разу вопросы не задали, хотя и имеют на это право", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250818/krokus-2036180635.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус