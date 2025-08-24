Рейтинг@Mail.ru
"Смена обстановки". Новый поворот в деле жестокого убийцы
08:00 24.08.2025 (обновлено: 08:05 24.08.2025)
"Смена обстановки". Новый поворот в деле жестокого убийцы
"Смена обстановки". Новый поворот в деле жестокого убийцы - РИА Новости, 24.08.2025
"Смена обстановки". Новый поворот в деле жестокого убийцы
Изнасиловал и жестоко убил семиклассниц — пожизненно осужденный Николай Мозгляков, отбывающий срок в одном из самых суровых исправительных учреждений, просит о... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. Изнасиловал и жестоко убил семиклассниц — пожизненно осужденный Николай Мозгляков, отбывающий срок в одном из самых суровых исправительных учреждений, просит о переводе в другую колонию и компенсацию морального вреда. Его жалобу рассматривает суд. Что известно о "златоустовском пауке" — в материале РИА Новости."Чудом выжила"Все произошло 1 апреля 2008-го в Златоусте Челябинской области. Первоклассница вместе со старшей сестрой и ее подругой-ровесницей возвращалась домой. Путь шел через пустырь, а дальше — по тропе под железнодорожными путями. Девочки должны были прийти днем, и к вечеру родители забили тревогу. Бросились в школу, но учителя развели руками — детей после уроков они не видели. Заподозрили неладное и подключили к поискам полицию.Утром следующего дня на путях обнаружили младшую девочку — с резаными ранами на спине, груди и шее, но живую. Тела старших нашли в 150 метрах. Одну из школьниц привязали к дереву. Как выяснилось позже, первую задушили, у второй — множественные колото-резаные раны. Над обеими надругались.Младшая спаслась чудом. Несмотря на страшную боль от ударов ножом, она замерла и молчала. Как только убийца отвлекся на старших, отползла в сторону так, чтобы он ее не видел. Преступник насиловал и убивал на ее глазах, а девочка, истекающая кровью, ничего не могла поделать. Она решила, что единственный шанс выжить — притвориться мертвой. Об этом первоклассница рассказала позже, как только ее привели в чувство врачи.Сотрудникам милиции удалось составить фоторобот — выжившая девочка в подробностях описала преступника. Деталь, которая прежде всего бросилась ей в глаза, — татуировка паука на руке. Убивал и насиловал маньяк с улыбкой на лице.Произошедшее повергло в шок весь Златоуст. Местные опасались новых нападений, поэтому старались никуда не отпускать детей в одиночку. Поймать преступника по горячим следам не удвлось. Поиски заняли десять дней. На поимку бросили все службы, была создана следственно-оперативная группа. Дважды в сутки проводились совещания руководителей всех подразделений УВД, линейного отдела органов внутренних дел, следственного отдела, УФСБ.Опрашивая жителей, пришли к выводу: убийца явно либо жил в городе, либо учился, поскольку хорошо ориентировался. Место преступления явно подбирал заранее — нелюдное, глухое. А в лесном массиве на пригорке, куда он завел девочек, звать на помощь было бессмысленно — не докричишься."Златоустовский паук"Жители Златоуста по фотороботу опознали местного — Николая Мозглякова. Щуплый, небольшой роста. Как выяснилось, ходил в ту же школу, что и девочки. Рос в многодетной семье с тремя братьями и отчимом. Жил рядом, со временем с родными переехал в другую часть города.На момент преступления ему было 24 года. До случившегося неоднократно отбывал наказание — за кражи, а также драку с поножовщиной. Вышел на свободу в 2007-м, перебивался случайным заработком, официально нигде не числился. У него были гражданская жена и ребенок.Выяснилось, что маньяк подкараулил девочек у школы и направился следом. Как только они вышли к тропинке, что ведет к путям, набросился. Угрожая убийством одной из них, приказал следовать за ним и выполнять все беспрекословно.Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. Челябинский областной суд в 2008-м приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. В ходе всего процесса маньяк вел себя спокойно, не прятался от камер, ухмылялся.В зале суда присутствовали и родители погибших девочек — хотели лично услышать, какое наказание понесет убийца. Родные же "паука" не пришли. В его защиту лишь выступила гражданская жена, заявив, что не считает Николая виновным, поскольку ни разу не видела его агрессивным.Новый искСпустя 17 лет маньяк вдруг решил заявить о себе: просит перевести его из "Полярной совы" в другую колонию. Даже обратился в суд с иском к ФСИН. Как указано в материалах дела, требует также компенсацию морального вреда. Замоскворецкий суд столицы отклонил иск, но осужденный подал апелляцию. Теперь этот вопрос предстоит решить Мосгорсуду.Такое поведение, впрочем, не редкость. По словам следователей, работающих с подобными делами, просьбы о переводе, как и признания в новых преступлениях, вызваны желанием хоть как-то разнообразить жизнь в колонии особого режима и сменить обстановку.Пример — осужденный на пожизненный срок "битцевский маньяк" Александр Пичушкин, который тоже отбывает срок в "Полярной сове". В июне он просил суд перевести его из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к столице. Уверяет, что неслучайно рвется в Москву, — там живет его мать. Кроме того, потребовал взыскать со ФСИН сто тысяч рублей, пояснив, что у него проблемы со здоровьем и ему некомфортно "в сложных климатических условиях".Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск маньяка, на счету которого 49 жертв. Подобное решение с большой вероятностью ждет и его "соседа" — "златоустовского паука".
