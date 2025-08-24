"Смена обстановки". Новый поворот в деле жестокого убийцы
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. Изнасиловал и жестоко убил семиклассниц — пожизненно осужденный Николай Мозгляков, отбывающий срок в одном из самых суровых исправительных учреждений, просит о переводе в другую колонию и компенсацию морального вреда. Его жалобу рассматривает суд. Что известно о "златоустовском пауке" — в материале РИА Новости.
"Чудом выжила"
Все произошло 1 апреля 2008-го в Златоусте Челябинской области. Первоклассница вместе со старшей сестрой и ее подругой-ровесницей возвращалась домой. Путь шел через пустырь, а дальше — по тропе под железнодорожными путями. Девочки должны были прийти днем, и к вечеру родители забили тревогу. Бросились в школу, но учителя развели руками — детей после уроков они не видели. Заподозрили неладное и подключили к поискам полицию.
Утром следующего дня на путях обнаружили младшую девочку — с резаными ранами на спине, груди и шее, но живую. Тела старших нашли в 150 метрах. Одну из школьниц привязали к дереву. Как выяснилось позже, первую задушили, у второй — множественные колото-резаные раны. Над обеими надругались.
Младшая спаслась чудом. Несмотря на страшную боль от ударов ножом, она замерла и молчала. Как только убийца отвлекся на старших, отползла в сторону так, чтобы он ее не видел. Преступник насиловал и убивал на ее глазах, а девочка, истекающая кровью, ничего не могла поделать. Она решила, что единственный шанс выжить — притвориться мертвой. Об этом первоклассница рассказала позже, как только ее привели в чувство врачи.
Сотрудникам милиции удалось составить фоторобот — выжившая девочка в подробностях описала преступника. Деталь, которая прежде всего бросилась ей в глаза, — татуировка паука на руке. Убивал и насиловал маньяк с улыбкой на лице.
Произошедшее повергло в шок весь Златоуст. Местные опасались новых нападений, поэтому старались никуда не отпускать детей в одиночку. Поймать преступника по горячим следам не удвлось. Поиски заняли десять дней. На поимку бросили все службы, была создана следственно-оперативная группа. Дважды в сутки проводились совещания руководителей всех подразделений УВД, линейного отдела органов внутренних дел, следственного отдела, УФСБ.
Опрашивая жителей, пришли к выводу: убийца явно либо жил в городе, либо учился, поскольку хорошо ориентировался. Место преступления явно подбирал заранее — нелюдное, глухое. А в лесном массиве на пригорке, куда он завел девочек, звать на помощь было бессмысленно — не докричишься.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
"Златоустовский паук"
Жители Златоуста по фотороботу опознали местного — Николая Мозглякова. Щуплый, небольшой роста. Как выяснилось, ходил в ту же школу, что и девочки. Рос в многодетной семье с тремя братьями и отчимом. Жил рядом, со временем с родными переехал в другую часть города.
На момент преступления ему было 24 года. До случившегося неоднократно отбывал наказание — за кражи, а также драку с поножовщиной. Вышел на свободу в 2007-м, перебивался случайным заработком, официально нигде не числился. У него были гражданская жена и ребенок.
© Фото из материалов уголовного делаНиколай Мозгляков во время следственных действий
Выяснилось, что маньяк подкараулил девочек у школы и направился следом. Как только они вышли к тропинке, что ведет к путям, набросился. Угрожая убийством одной из них, приказал следовать за ним и выполнять все беспрекословно.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. Челябинский областной суд в 2008-м приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. В ходе всего процесса маньяк вел себя спокойно, не прятался от камер, ухмылялся.
В зале суда присутствовали и родители погибших девочек — хотели лично услышать, какое наказание понесет убийца. Родные же "паука" не пришли. В его защиту лишь выступила гражданская жена, заявив, что не считает Николая виновным, поскольку ни разу не видела его агрессивным.
Статуя богини правосудия Фемиды
Новый иск
Спустя 17 лет маньяк вдруг решил заявить о себе: просит перевести его из "Полярной совы" в другую колонию. Даже обратился в суд с иском к ФСИН. Как указано в материалах дела, требует также компенсацию морального вреда. Замоскворецкий суд столицы отклонил иск, но осужденный подал апелляцию. Теперь этот вопрос предстоит решить Мосгорсуду.
Такое поведение, впрочем, не редкость. По словам следователей, работающих с подобными делами, просьбы о переводе, как и признания в новых преступлениях, вызваны желанием хоть как-то разнообразить жизнь в колонии особого режима и сменить обстановку.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПодсудимый Александр Пичушкин перед началом слушания уголовного дела в Московском городском суде. Александр Пичушкин, так называемый "битцевский маньяк", обвиняется в 49 убийствах
Пример — осужденный на пожизненный срок "битцевский маньяк" Александр Пичушкин, который тоже отбывает срок в "Полярной сове". В июне он просил суд перевести его из "Полярной совы" в колонию, расположенную ближе к столице. Уверяет, что неслучайно рвется в Москву, — там живет его мать. Кроме того, потребовал взыскать со ФСИН сто тысяч рублей, пояснив, что у него проблемы со здоровьем и ему некомфортно "в сложных климатических условиях".
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск маньяка, на счету которого 49 жертв. Подобное решение с большой вероятностью ждет и его "соседа" — "златоустовского паука".
